Эксперты назвали напитки, вызывающие морщины

В то время как правильное нанесение сывороток и увлажняющих средств на кожу имеет решающее значение для избавления от морщин, также необходимо, чтобы вы придерживались сбалансированной диеты, богатой белками, витаминами, минералами и жирами. Есть также напитки, которые обезвоживают и на самом деле приводят к появлению тонких линий и морщин.

Чтобы узнать больше об обезвоживающих напитках, которые, по мнению врачей, могут вызывать морщины, SheFinds поговорили с доктором Энризза Фактор и Келли К. Миддлтон. Они сказали прекратить пить кофе, газированные напитки и алкоголь, чтобы предотвратить появление морщин.

Кофе

В то время как кофе отлично подходит для того, чтобы дать вашему телу заряд энергии по утрам, этот обезвоживающий напиток содержит (как вы, наверное, уже знаете) избыток кофеина. Кофеин считается одним из главных виновников преждевременного старения. Он может сделать вашу кожу тусклой, сухой и истощенной. Кофе является мочегонным средством, а также может вызвать сильное обезвоживание, что приводит к воспалению и морщинам на лице.

Сода

Как и в случае с кофе, Миддлтон говорит, что вы также должны избегать газированных напитков любой ценой, потому что они также содержат сахар и кофеин. Как и кофе, кофеин и сахар в газированных напитках могут привести к обезвоживанию кожи. Она добавляет, что «газированные газированные напитки могут сделать морщины более заметными, высушивая кожу».

Алкоголь

И, наконец, алкоголь является худшим преступником, когда речь идет об обезвоживающих напитках, вызывающих морщины. Это потому, что алкоголь является мочегонным средством, которое удаляет воду из организма. Если вы не пьете достаточное количество воды или слишком много алкоголя, это может привести к вымыванию воды из вашей кожи, что приведет к более тусклому цвету лица и большему количеству морщин.

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