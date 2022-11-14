Эксперты назвали пищевые привычки, которые вредят коже

Выбор продуктов питания и определенные формы пищевого поведения связаны с появлением акне и других проблем кожи.

Эксперты перечислили пищевые привычки, которые негативно влияют на состояние кожи.

Об этом сообщил портал Eat This, Not That!

Как отметила диетолог Паулина Ли, проблемы с кожей часто связаны со здоровьем кишечника и дисбалансом гормонов. Так, регулярное употребление картофеля фри, жареной курицы, полуфабрикатов и белого хлеба приводит к воспалительным процессам в организме и отражается на коже.

Здоровье кишечника тесно связано с нашей кожей. Вот почему правильное питание может улучшить цвет лица. Врач советует избегать продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов, таких как белый рис, выпечка, сладости и подслащенные напитки.

Исследования показывают, что продукты, повышающие уровень сахара в крови и вызывающие выброс инсулина, могут ухудшить состояние при акне. Повышение уровня сахара в крови также может стимулировать секрецию андрогенов, которые способствуют высыпаниям, объяснила специалист.

Паулина рекомендует включить в рацион пробиотики и продукты богатые клетчаткой, такие как лук, чеснок, лук-порей, спаржа, овес и яблоки.

Также здоровье кожи связано с потреблением омега-3 жирных кислот и антиоксидантов, которые можно найти в лососе и ягодах. Кроме конкретных продуктов, на состояние кожи влияет стресс и отсутствие графика питания.