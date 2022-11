Эксперты назвали пищевые привычки, которые вредят коже

Эксперты перечислили пищевые привычки, которые негативно влияют на состояние кожи.

Об этом сообщил портал Eat This, Not That!

Как отметила диетолог Паулина Ли, проблемы с кожей часто связаны со здоровьем кишечника и дисбалансом гормонов. Так, регулярное употребление картофеля фри, жареной курицы, полуфабрикатов и белого хлеба приводит к воспалительным процессам в организме и отражается на коже.

Здоровье кишечника тесно связано с нашей кожей. Вот почему правильное питание может улучшить цвет лица. Врач советует избегать продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов, таких как белый рис, выпечка, сладости и подслащенные напитки.

Исследования показывают, что продукты, повышающие уровень сахара в крови и вызывающие выброс инсулина, могут ухудшить состояние при акне. Повышение уровня сахара в крови также может стимулировать секрецию андрогенов, которые способствуют высыпаниям, объяснила специалист.

Паулина рекомендует включить в рацион пробиотики и продукты богатые клетчаткой, такие как лук, чеснок, лук-порей, спаржа, овес и яблоки.

Также здоровье кожи связано с потреблением омега-3 жирных кислот и антиоксидантов, которые можно найти в лососе и ягодах. Кроме конкретных продуктов, на состояние кожи влияет стресс и отсутствие графика питания.