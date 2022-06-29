Эксперты назвали продукты, которые помогут продлить молодость минимум на пять лет

Качество нашего питания напрямую влияет на количество лет жизни. А добавление в рацион определенных продуктов может стать путем к долголетию.

Ученые говорят, что в полезном рационе обязательно наличие жирных кислот омега-3. Считается, что продукты с этим веществом благотворно влияют на здоровье сердца и уменьшают воспаления. Все это в долгосрочной перспективе ведет к долголетию.

Об этом пишет msn.

В рацион человека, который намерен бороться со старением, стоит внести богатые жирными кислотами — преимущественно, авокадо, рыбу и оливковое масло.

Также врачи-диетологи советуют добавлять в свой рацион блюда из шпината, салата и другой зелени. При своей минимальной калорийности эти продукты способны не только надолго насыщать, но и обеспечить организм всеми необходимыми микроэлементами — от железа и калия до витаминов. Кроме этого, они замедляют старение мозга и улучшают когнитивные функции. По результатам исследования, всего одно блюдо в день с добавлением шпината на регулярной основе помогает как можно дольше сохранять твердую память, а также защищает от деменции.

Кроме этого, остается обязательным ежедневно питаться свежими плодами. По данным исследований, те, кто ест два раза в день фрукты и три — овощи, реже страдают сердечно-сосудистыми, а также онкологическими заболеваниями и живут на несколько лет дольше своих ровесников.

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