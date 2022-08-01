Эксперты назвали самый опасный углевод и враг похудения

По мнению диетолога Эми Шапиро, самые ненужные и опасные углеводы с огромным количеством сахара — это сладкие газированные напитки. Эти углеводы быстро потребляются, не насыщают вас, повышают уровень сахара в крови и не обеспечивают питательной ценности. Они легко помогут вам превысить рекомендуемую суточную норму сахара всего из одной порции, рассказала врач.

Американский журнал клинического питания сообщает, что подслащенные сахаром напитки являются ключевым фактором эпидемии избыточного веса и ожирения в Соединенных Штатах из-за высокого содержания добавленного сахара и низкой сытости.

Сироп с высоким содержанием фруктозы, один из наиболее распространенных ингредиентов газированных напитков, был конкретно связан с увеличением абдоминального жира — из-за более высокого уровня фруктозы.

Также важно знать, что, хотя сладкие напитки усваиваются намного быстрее, чем, скажем, круассан или печенье, они имеют один и тот же быстроусвояемый углеводный состав.

Рафинированные или обработанные сахара приводят к повышению риска увеличения веса и риска заболеваний, говорят врачи и советуют свести такие продукты к минимуму.

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