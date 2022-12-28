Эксперты рассказали, что то нужно съесть, чтобы хорошо выспаться

Плохое питание может вызывать нарушения сна, а недостаток последнего может повлиять на расписание приемов пищи и переедание.

Ученые и медики сходятся во мнении, что недостаток сна заставляет нас есть продукты с высоким содержанием жиров и углеводов, Так тело пытается повысить производительность и восполнить нехватку энергии.

Специалисты предупреждают: такой процесс может работать и в обратном направлении. И тут все дело в мелатонине — гормоне, который контролирует сон. Мелатонин вырабатывается в мозге, его количество и эффективность зависит от питания. Одним из самых больших факторов, влияющих на его уровень является потребление белка триптофана. Он является незаменимой аминокислотой – строительным материалом для белков. Наш организм не может самостоятельно вырабатывать незаменимые аминокислоты, поэтому их можно получить лишь с помощью еды. Среди других веществ, которые полезны для сна, эксперты называют витамины группы В и магний.

Именно потому, что хорошо высыпаться специалисты часто советуют употреблять определенные продукты. Всем известен рецепт из детства — перед сном является теплое молоко. Этот метод хорошо «работает», так как молочные продукты являются отличным источником триптофана, а также содержат магний и витамины группы В!

Орехи тоже содержат необходимые вещества, способствующие усвоению триптофана. Важно помнить, что ни калорийны, потому желательно ограничиться небольшой горсточкой.

Рыба и морепродукты — также отличный источник триптофана и витаминов группы В. Бобовые, фасоль и чечевица также содержат большое количество этих элементов, но употреблять их рекомендуют, не позднее, чм за 5 часов до сна.

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