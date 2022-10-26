Эксперты рассказали, как приготовить простой, но эффективный очищающий отвар для кишечника и желудка

Если вас начинает беспокоить что-то в организме, то сначала обратитесь к специалисту, который поможет выявить причину возникновения сбоя и придумает пути решения проблемы. А вот в целях профилактики вполне можно воспользоваться действенным рецептом народной медицины, который одобрили врачи.

Медики готовят, что улучшить работу желудка и органов ЖКТ поможет простое доступное средство, который каждый может приготовить самостоятельно.

Для приготовления очищающего напитка необходимы овес, кипяток, чернослив, изюм, корица и лимон. Для сладости можно добавить мед. Но не более ложки и важно добавлять его в стакан с напитком, который собираетесь вот-вот выпить, а не в банку или графин, где вы будете его настаивать.

Рецепт приготовления очень прост. Овес тщательно промыть, сухофрукты достаточно обдать кипятком. В кастрюлю, в которой уже кипит вода, необходимо высыпать весь овес и варить на протяжении 40 минут. После этого в полученный отвар добавляем сухофрукты и корицу, кипятим еще 15 минут.

Далее даем отвару настояться 8 часов. Желательно в темном месте. После этого останется только процедить его и выпить утром натощак.

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