Эксперты рассказали, как восстановить работу кишечника без лекарств

Одной из самых распространенных проблем являются хронические запоры. Они могут возникать у человека как следствие постоянного воздействия стресса на организм и неправильного рациона питания, а также, как результат инфекционных заболеваний.

Об этом пишет grodno24.

Специалисты отмечают, что для решения проблемы не обязательно сразу принимать различные лекарственные препараты. Восстановить правильное функционирование желудочно-кишечного тракта можно благодаря соблюдению правил здорового питания, употребления достаточного количества воды и обязательного присутствия в рационе клетчатки. Помимо этого крайне важно не пропускать приемы пищи.

Эксперты рекомендуют пить простую воду в больших количествах. При этом ее нельзя заменять чаем, кофе, сладкими газированными напитками. Чтобы устранить нарушения в работе желудочно-кишечного тракта следует каждый день пить не менее полутора литров обычной воды. Нужного эффекта можно добиться быстрее, если вода будет содержать магний и сульфаты.

При наличии запоров ни в коем случае не нужно ограничивать себя в приемах пищи, и сокращать потребление еды до минимума. Каждый день следует употреблять пищу как минимум 3 раза, начиная утро с правильного завтрака. Именно первый прием пищи очень важен, поскольку он позволяет начать желудочно-кишечному тракту работать: моторика толстой кишки увеличивается, когда желудок растягивается из-за попадающей в него пищи.

Помните про особую роль клетчатки. Люди, страдающие запорами, должны потреблять как можно больше пищи, содержащей высокий уровень клетчатки. Обязательно в рацион следует включить свежие овощи, фрукты, ягоды. Крайне полезны злаковые продукты и другая растительная пища. Представительницам женского пола рекомендуется ежедневно потреблять не менее 25 г клетчатки, представителям мужского пола – около 38 г, а детям – от 19 до 25 г в сутки. Однако как показывают различные исследования, значительная часть населения планеты получает лишь 50% от необходимой нормы клетчатки.

Особое внимание специалисты советуют обратить на киви и семя льна, они оба обладают слабительными свойствами, а также богаты компонентами, которые оказывают положительный эффект на работу кишечника. Семя льна содержит сразу два типа клетчатки, и потому значительно смягчает стул. Не менее важно при запорах потребление пшеничных отрубей, главное отдавать предпочтение более крупным частичкам.

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