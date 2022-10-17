Эксперты рассказали, на каком боку лучше всего спать

Положение, в котором мы спим, также может иметь решающее влияние на его качество и наше здоровье.

Подушки могут улучшить ваше положение во сне, лучше выровняв шею и спину, чтобы уменьшить давление на позвоночник. Переход на другую сторону также может принести пользу для здоровья, сообщает IFLScience.

Возникает вопрос: на каком боку лучше спать, на левом или правом? Эксперты рассказали, на каком боку лучше спать.

Аргументы в пользу сна на левом боку

У большинства людей желудок расположен слева от брюшной полости. Таким образом, когда вы спите на левом боку, его содержимое с большей вероятностью останется на месте под действием силы тяжести. Перевернитесь на правый бок, и приподнятое положение желудка может повысить риск развития кислотного рефлюкса, хотя это не обязательно относится ко всем.

Кислотный рефлюкс возникает, когда содержимое желудка возвращается обратно в пищевод, вызывая ощущение жжения и боли, которое может вызвать значительный дискомфорт и даже привести к образованию язв. Дайте вашему телу некоторое время, чтобы переварить пищу перед тем, как лечь, — это один из способов снизить риск возникновения кислотного рефлюкса, но если вы спите на правом боку, то, просыпаясь с кислотным рефлюксом, переключитесь на левый.

Аргументы в пользу сна на правом боку

В то время как левый бок кажется хорошим выбором для людей с определенными проблемами желудка, сон на правом боку был связан с облегчением дыхания для людей, которые испытывают апноэ во сне. Исследование, проведенное в 2011 году, взяло группу людей с этим заболеванием и оценило, как сон на левом боку, на правом боку и на спине сравнивается с точки зрения серьезности затруднений дыхания.

«Мы обнаружили, что положение во время сна оказывает значительное влияние на явления апноэ, а [правостороннее положение во сне] снижает частоту обструктивных респираторных явлений у пациентов с умеренным и тяжелым заболеванием», — заявили авторы статьи.

Точные механизмы связи правостороннего сна с улучшением дыхания не совсем ясны, но были дополнительно изучены в исследовании 2018 года, в котором изучались эхокардиографические изменения в позах сна. Они обнаружили, что пациенты с сердечной недостаточностью предпочитают сон на правом боку, возможно, это самозащитный механизм для улучшения сердечной функции, о котором человек даже не подозревает.

Аргументы в пользу сна лицом вниз или на спине

В случае сна лицом вниз все кажется немного более ясным. Сон лицом вниз (или на животе, как его называет наука) вызывает значительно более высокое повышение внутриглазного давления (давление жидкости в глазах) по сравнению со сном на боку, что может привести к глаукоме, нейропатии зрительного нерва и проблемам со зрением.

Сон лицом вниз также с большей вероятностью повлияет на вашу кожу, подвергая вас более высокому риску появления морщин по сравнению с альтернативными позициями, которые оказывают меньшее давление на ваше лицо.

В среднем мы меняем положение для сна 20 раз в течение ночи, и чем дольше мы проводим в одном месте, тем больше вероятность того, что это повлияет на нашу кожу. Морщины сна, как правило, образуются в несколько иных местах, чем те, которые мы получаем от мимики. Хотя сон на спине — лучший способ избежать их, положение на спине может привести к затрудненному дыханию, храпу и апноэ во сне.

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