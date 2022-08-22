Эксперты рассказали, почему в самолете опасно долго спать

Долго спасть во время перелетов может быть опасно для слуха, установили ученые. В редких случаях это может привести даже к его потере.

Научные специалисты из Гарвардской медицинской школы установили, что сон в самолете может полностью или частично лишить человека слуха. Потому они не советуют надолго засыпать в самолете.

Многие замечали, что во время перелета может закладывать уши. Такая проблема возникает из-за того, что появляется разница между давлением внутри и снаружи уха. Ослабить подобный эффект можно двумя способами: зеванием или глотанием. К таким методам человек может прибегнуть только в процессе бодрствования, а вот во время сна пассажир рискует получить слуховую баротравму или ушной канал может блокировать сам себя.

Особенно это опасно в момент взлета и приземления предупреждают ученые.

Если уши заложены непродолжительный срок — это не страшно, говорят специалисты. А вот если это наблюдается весь полет, то велика вероятность развития инфекции. За барабанной перепонкой может образоваться жидкость, которая приводит к проблемам со слухом, сильным болям, предупредили они.

«Курсор» писал, что эксперты рассказали, как выспаться, если у вас на это меньше 8 часов.

Ранее наш сайт сообщал, что израильские ученые создают нанотехнологию для борьбы с онкологией.