Эксперты рассказали об удивительной пользе темного шоколада для здоровья

Как оказалось, есть один тип шоколада, который, по мнению экспертов в области здравоохранения, может быть очень полезен в умеренных количествах: темный шоколад.

Чтобы узнать больше о том, как темный шоколад может вписаться в здоровую диету, SheFinds.com поговорили с экспертами Лизой Ричардс, Тристой Бест и доктором Даниэлем Бойером.

Улучшение здоровья сердечно-сосудистой системы, снижение риска заболеваний

Одним из самых больших преимуществ темного шоколада для здоровья является тот факт, что он содержит антиоксиданты, известные как флавоноиды, которые обладают целым рядом положительных эффектов. «Среди флавоноидов, содержащихся в темном шоколаде, эпикатехин и катехин считаются особенно полезными», — отмечает доктор Бойер. Он говорит нам, что они «помогают поднять настроение и снизить кровяное давление». Благодаря этим мощным ингредиентам употребление темного шоколада может «помочь предотвратить сердечные заболевания и инсульт за счет снижения артериального давления и уровня холестерина», возможно, даже улучшить состояние крови и снизить риск образования тромбов.

Улучшенная когнитивная функция

В дополнение к мощным антиоксидантам какао в темном шоколаде также содержит большое количество магния, который полезен как для вашего тела, так и для вашего мозга. Как отмечает Бест, это питательное вещество «жизненно важно для жизни, поскольку оно содержится в каждой клетке тела и важно для выполнения многих функций организма». Увеличение потребления магния может помочь улучшить ваше настроение и здоровье мозга и даже «действует как сосудорасширяющее средство, расширяя сосуды, что увеличивает приток крови к мозгу».

Низкая тяга, высокая сытость

Как часто вы едите сладкое и вскоре чувствуете, что вам хочется еще сладкого? Это распространенная проблема со многими конфетами и десертами, которая приводит к скачкам сахара в крови и перееданию. К счастью, темный шоколад не представляет таких проблем, что делает его отличной закуской для похудения. «Темный шоколад богат клетчаткой, которая поможет вам быстрее почувствовать сытость и предотвратить скачки сахара в крови. Он также содержит мало калорий, но при этом содержит значительное количество магния, который жизненно важен для здоровых мышц, костей и зубов», — говорит доктор Бойер.

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