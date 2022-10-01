Эксперты составили список продуктов, которые разрушают печень

Врач Александр Мясников рассказал, как можно заработать болезни печени с помощью напитков и отдельных продуктов, если их количество в рационе будет выше нормы.

Некоторые продукты питания больше остальных наносят удар нашей печени, из-за чего страдают и все остальные органы.

Об этом пишет today.ua.

Например, печень мужчин разрушат 200 граммов водки, выпитые в течение недели. Для женской печени критическими станут всего 140 граммов этого напитка.

Сладкие булочки, котлеты, пельмени и колбаса также ведут к серьезной жировой инфильтрации печени и провоцируют развитие неалкогольного стеатогепатоза.

Согласно статистике, каждый год от гепатита С и В умирают порядка 1,2 миллионов человек по всему миру. И причиной заболевания часто становится именно неправильное питание, в частности, переедание.

По словам медика, печеночная недостаточность может стать причиной долгой и мучительной смерти. Чтобы этого избежать, нужно отказаться от вредной пищи и употреблять минимум алкоголя.

Восстановить здоровье печени будет крайне сложно. Поэтому лучше изначально относиться бережно к этому органу, так как современная экология и продукты и так не дают печени чувствовать себя абсолютно здоровой. Лучшей помощью будет соблюдение правил здорового образа жизни.

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