Эксперты выяснили, что дефицит витамина D может быть причиной ожирения

Ученые убеждают: каждому важно следить за уровнем витамин D в организме. Его дефицит, как показало новое исследование, может привести к серьезному увеличению веса.

Витамин D играет важную роль в организме. Он помогает укреплять кости и поддерживать правильную работу иммунной системы. Кроме того было доказано, что витамин способствует менее тяжелому протеканию коронавирусной болезни.

Как оказалось недавно, витамин D также играет большую роль еще и в поддержании нормального веса человека. Результаты новой исследовательской работы показали, что недостаточное количество этого вещества приводит к нарушению метаболического баланса. У людей с дефицитом витамина D, принявших участие в эксперименте, наблюдался высокий уровень триглицеридов и холестерина, что является признаком метаболического дисбаланса, который способствует развитию метаболических заболеваний сердца. Специалистам удалось определить, что витамин D принимает активное участие в направлении энергии на рост, а не на накопление жира.

На одном из этапов исследования ученые изучали рыбу-зебру, которые в течение четырех месяцев питались тремя разными способами: кормом с витамином D, без витамина, а третья группа была контрольной. После завершения этого срока было проанализировано, как изменился рост рыб, плотность их костей, уровень триглицеридов, холестерина, липидов и витамина D.

Эксперимент показал, что рыбки с низким уровнем витамина D накопили больше жира, в сравнении с остальными группами. После получения подобных результатов, этим рыбам поменяли диету, и в течение полугода кормили их кормом, обогащенным нужным витамином. Таким образом, специалисты попытались узнать, как может измениться состояние рыб. Даже спустя 6 месяцев рыбы из этой группы не смогли догнать по размеру остальных. Более того у них сохранились остаточные жировые отложения.

Ученые полагают, что результаты их эксперимента лишний раз продемонстрировали, насколько может быть вредным дефицит витамина D.

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