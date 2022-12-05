Эксперты выяснили, какие продукты снижают риск развития рака

Китайские специалисты в ходе длительных исследований пришли к выводу, что употребление чеснока, репчатого лука и лука-порея может снизить риск развития колоректального рака.

Свои выводы исследователи опубликовали в Азиатско-Тихоокеанском журнале клинической онкологии.

В ходе своей работы специалисты соотнесли данные 833 пациентов, страдающих от колоректального рака, и 833 здоровых людей по возрасту, полу и месту жительства. Участников исследования периодически опрашивали о рационе и частоте приемов пищи.

Эксперты обнаружили, что вероятность развития колоректального рака была на 79% ниже у взрослых, которые потребляли большое количество лука, по сравнению с теми, кто потреблял его в относительно меньшем количестве.

Ученые пришли к выводу, что в чесноке, репчатом луке и луке-порее содержатся соединения, которые могут помочь снизить риск развития злокачественной опухоли в толстой кишке. В связи с этим ученые рекомендуют как можно чаще включать в свой рацион эти продукты при отсутствии противопоказаний.

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