Группа крови влияет на риск инсульта

Ученые изучили всю доступную информацию исследований генетики, касающихся ишемических инсультов. Они возникают из-за блокировки кровотока в мозге и встречаются среди людей в возрасте до 60 лет.
Об этом сообщает Neurology.
Доктор Стивен Дж. Китнер вместе с другими специалистами исследовал 48 материалов по этой теме, которые включали 17 тысяч пациентов с инсультом и примерно 600 тысяч здоровых людей, никогда не сталкивавшихся с инсультом. Далее они изучили данные для определения генетических вариантов, связанных с инсультом.
Это помогло экспертам найти взаимосвязь раннего начала инсульта (до 60-летнего возраста) и участка хромосомы, которая включает ген, отвечающий за формирование группы крови. Оказалось, что ранний инсульт чаще всего встречается у людей со второй группой крови, но также повышенные риски были замечены у третьей группы.
Ученые скорректировали фактор пола и другие, после чего пришли к выводу, что у людей со второй группой крови риск раннего инсульта был на 16% выше, чем у людей с другими группами. У людей же с первой группой риск был на 12% ниже.
Пока специалисты не смогли точно определить причину взаимосвязи второй группы крови и более высокого риска инсульта. Однако, есть версия, что это обусловлено факторами свертывания. В частности, тромбоцитами и клетками, которые выстилают кровеносные сосуды, а также другими важными для развития тромбов белками.
Ранее диетолог рассказал о продуктах, вызывающих скачки сахара в крови.
Также «Курсор» делился советами для снижения риска деменции.
Кроме этого, ученые объяснили, почему мужчины более склонны к раку кожи, чем женщины.