Группа крови влияет на риск инсульта

Исследователи провели метаанализ, результаты которого указали на интересную связь между группой крови человека и риском инсульта в молодом возрасте. Точно неизвестно, чем это обусловлено, но специалисты поделились своей версией.

Ученые изучили всю доступную информацию исследований генетики, касающихся ишемических инсультов. Они возникают из-за блокировки кровотока в мозге и встречаются среди людей в возрасте до 60 лет.

Об этом сообщает Neurology.

Доктор Стивен Дж. Китнер вместе с другими специалистами исследовал 48 материалов по этой теме, которые включали 17 тысяч пациентов с инсультом и примерно 600 тысяч здоровых людей, никогда не сталкивавшихся с инсультом. Далее они изучили данные для определения генетических вариантов, связанных с инсультом.

Это помогло экспертам найти взаимосвязь раннего начала инсульта (до 60-летнего возраста) и участка хромосомы, которая включает ген, отвечающий за формирование группы крови. Оказалось, что ранний инсульт чаще всего встречается у людей со второй группой крови, но также повышенные риски были замечены у третьей группы.

Ученые скорректировали фактор пола и другие, после чего пришли к выводу, что у людей со второй группой крови риск раннего инсульта был на 16% выше, чем у людей с другими группами. У людей же с первой группой риск был на 12% ниже.

Пока специалисты не смогли точно определить причину взаимосвязи второй группы крови и более высокого риска инсульта. Однако, есть версия, что это обусловлено факторами свертывания. В частности, тромбоцитами и клетками, которые выстилают кровеносные сосуды, а также другими важными для развития тромбов белками.

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