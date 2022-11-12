5 ранних предупреждающих признаков, которые могут указывать на рак легких

Если вы испытываете определенные симптомы, которые появляются внезапно и не могут быть объяснены, они могут быть признаком рака легких.

Несмотря на значительный прогресс в области здравоохранения, болезни, связанные с образом жизни, с течением времени только растут. Сегодня рак стал более распространенным явлением, и что больше всего тревожит, так это то, что некоторые виды даже не проявляют многих симптомов. Речь идет о раке легких, который диагностируется на значительно более поздних стадиях.

Эксперт медпортала HealthShots Гитика Садчев озвучила некоторые из симптомов, на которые вы должны обратить внимание:

1. Постоянный кашель или изменение кашля

Вы кашляли как сумасшедшие без причины? Если это что-то легкое, оно исчезнет само по себе. Если нет, то это будет сохраняться, и, скажем так, это может быть симптомом рака легких. Согласно крупному исследованию, проведенному в Великобритании, кашель является одним из наиболее распространенных симптомов рака легких, и примерно у 0,2% пациентов, которые кашляли более трех недель, в конечном итоге был диагностирован рак легких.

2. Тяжелое дыхание или хрипы

Если вы слишком быстро устаете и испытываете одышку, это может быть признаком рака легких. Любые изменения в дыхании могут указывать на то, что ваши дыхательные пути заблокированы раком легких.

3. Боль в теле

Еще одним распространенным симптомом рака легких является боль в теле. Это может вызвать боль в груди, плечах или даже спине.

4. Хриплый голос

Рак легких также может проявляться в виде изменения голоса. Бывают случаи, когда простая простуда может привести к охриплости голоса, но если она не проходит, это может быть что-то серьезное.

5. Снижение веса

Если вы заметили какие-либо резкие изменения в весе без какой-либо причины, это может быть симптомом рака легких.

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