Избегайте этих трех белых продуктов, если вы на диете

Цели по снижению веса могут быть достигнуты, если ваша диета здорова.

Большинство белых продуктов вредны для здоровья, поскольку они, как правило, более интенсивно перерабатываются, богаты углеводами и лишены питательных веществ по сравнению с их более яркими конкурентами.

Вот 3 белых продукта, которых вам следует избегать для похудения:

1. Белый хлеб

Белый хлеб — один из тех белых продуктов, которых следует избегать. Сюда входят и мука, крекеры, выпечка и сухие завтраки. Большая часть клетчатки, витаминов и минералов, содержащихся в зародышах и отрубях зерна, удаляется в процессе помола для производства очищенной хлебной муки. Поэтому, если ваша цель — похудеть, сокращение потребления белого хлеба и других продуктов из рафинированного зерна может повысить ваши шансы на успех. Вместо того, чтобы есть белый хлеб, переключитесь на цельнозерновой хлеб.

2. Белый сахар

Сахар — это белая пища, от которой многим людям труднее всего отказаться. Избегайте обработанного сахара, так как он делает ваши органы жирными, вызывает сердечные заболевания, повышает опасный уровень холестерина и ухудшает вашу способность регулировать аппетит (нарушает баланс гормонов голода и сытости).

3. Белый рис

Как и белые макароны и хлеб, белый рис представляет собой очищенное зерно. Белый рис содержит много калорий и углеводов, но не обязательно имеет плохие или нездоровые питательные свойства. Из-за отсутствия белка и клетчатки белый рис особенно легко переедать, что может привести к увеличению веса или нарушениям уровня сахара в крови.

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