Излишнее употребление еды приводит к сокращению жизни — ученые

Чтобы дольше жить и меньше болеть, современному человек стоит сократить количество пищи и выбирать натуральные продукты.

Американские ученые пришли к выводу: если человек снизит свой рацион питания на 40%, то увеличит продолжительность своей жизни на 20 лет.

Такой вывод ученые сделали после того, как на мухах дрозофилах и мышах провели ряд экспериментов. Именно у этих представителей животного мира идентичность генов с генами людей составляет почти шестьдесят процентов.

Обеим группам исследователи разработали специальные диеты, в которые входят некоторые медпрепараты. В результате подобных диет, продолжительность жизни как насекомых, так и грызунов была увеличена.

Однако несмотря на то, что уже давно ученые пришли к выводу: чем меньше ест человек, тем дольше он живет, проблема с лишним питанием продолжает оставаться актуальной. В связи с этим медики напоминают: избыточное питание куда вреднее для здоровья, чем нехватка калорий. И рекомендуют сократить свой рацион хотя бы в части фаст-фуда и продуктов из мяса.

Как сообщал Курсор, нутрициолог назвала средства для похудения, на которые не стоит тратить свое время.

Также Курсор информировал о том, что всем желающим похудеть необходимо выпивать не менее двух литров чистой воды в день.