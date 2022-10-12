Излишнее употребление еды приводит к сокращению жизни — ученые

Американские ученые пришли к выводу: если человек снизит свой рацион питания на 40%, то увеличит продолжительность своей жизни на 20 лет.
Такой вывод ученые сделали после того, как на мухах дрозофилах и мышах провели ряд экспериментов. Именно у этих представителей животного мира идентичность генов с генами людей составляет почти шестьдесят процентов.
Обеим группам исследователи разработали специальные диеты, в которые входят некоторые медпрепараты. В результате подобных диет, продолжительность жизни как насекомых, так и грызунов была увеличена.
Однако несмотря на то, что уже давно ученые пришли к выводу: чем меньше ест человек, тем дольше он живет, проблема с лишним питанием продолжает оставаться актуальной. В связи с этим медики напоминают: избыточное питание куда вреднее для здоровья, чем нехватка калорий. И рекомендуют сократить свой рацион хотя бы в части фаст-фуда и продуктов из мяса.
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