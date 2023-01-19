Известный диетолог раскрыла важные секреты о похудении после 40 лет

Чтобы поддерживать стройность после 40 лет, придется пересмотреть свое питания и ряд продуктов свести к минимуму.

Об этом рассказала известный диетолог, эксперт по женскому здоровью и автор многих книг о питании Ники Вильямс в интервью Еxpress.

Женщинам нужно следить не только за калориями, но и за количеством питательных веществ в тех продуктах, которые они употребляют ежедневно, говорит она. Набор веса может происходить из-за замедления метаболизма, увеличения соотношения жира и мышц, меньшей активности или большего стресса.

Она объяснила, что лишние отложения чаще всего концентрируются вокруг талии и на бедрах. И это тоже связано с гормонами. Когда уровень эстрогена снижается, организм переключает производство на надпочечники и запасы жира.

По словам Ники Уильямс, универсальной диеты для всех женщин не существует. Но определенные продукты могут изменить здоровье. Для нормального баланса гормонов, нужен постоянный поток питательных веществ.

Основой рациона должны стать овощи — в каждой трапезе их количество должно составлять не менее 50% порции. Самые лучшие варианты — брокколи, белокочанная и цветная капуста, листовые овощи, руккола. Также в рационе обязательно должны быть жиры. Они помогают усваивать витамины, участвуют в производстве гормонов, поддерживают уровень сахара в крови. Здоровые жиры есть в авокадо, жирной рыбе, кокосовом и оливковом масле, орехах и семечках. Еще женскому организму необходим белок. Поэтому в рацион нужно включить молочные продукты, яйца, мясо, рыбу, чечевицу, фасоль, нут, семечки и орехи.

Полезные углеводы нужно получать из овощей, коричневого риса, фасоли, бобовых, сладком картофеля.

От рафинированных углеводов стоит отказаться или максимально снизить употребление. Это касается обработанных продуктов, пирожных, макарон, хлеба, сахара и выпечке.

Также Ники Вильямс рекомендует попробовать ночные голодания. То есть, отказаться от любой пищи на 12-15 часов в сутки, между ужином и завтраком. Это поможет сжечь большее количество жира.

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