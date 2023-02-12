Как алкоголь и сигареты влияют на плод в утробе беременной женщины

Вредные привычки влияют на всех людей пагубно. Но для женщин, которые носят под сердцем ребенка, курить и пить алкоголь — сравни уничтожению внутри себя жизни.

Беременность — очень сложный физиологический процесс, который легко поддается негативному влиянию извне организма женщины. А недавно ученые определили, в чем же состоит пагубное влияние алкоголя и табака на плод внутри утробы женщины.

Подробнее об этом информирует 24 Канал.

Чтобы сделать определенные выводы, ученые проводили эксперименты в течение двух лет. В ходе исследования отслеживали 11,6 тысяч беременностей свыше 8,5 тысяч женщин из Южной Африки и США. Для исследования были собраны данные о вредных привычках будущих матерей на разных сроках, специалисты также фиксировали все случаи мертворождения – смерть плода сроком от 20 – 28 недель.

За все время наблюдений было зафиксировано 145 мертворождений и 82 поздних мертворождений, то есть на гестационном сроке более 28 недель. В то же время, больше половины случаев (51%) не связана с употреблением алкоголя или курения.

Однако, примерно 18% женщин проинформировали, что пили спиртные напитки и курили после первого триместра беременности. Еще 9% употребляли только алкоголь, а 22% не смогли отказаться от сигарет.

В ходе исследования ученые определили, что данные пагубные привычки во время беременности повышают риск мертворождения почти втрое по сравнению с женщинами, которые никогда не пили, не курили или отказались от своих привычек до второго триместра.

Также было зафиксировано, что у беременных, употреблявших исключительно алкоголь, вероятность потери ребенка увеличена в 2,22 раза по сравнению с женщинами, отказавшимися от спиртных напитков. А вот курение табака повышает этот риск в 1,6 раза.

Ранее «Курсор» информировал, что врачи определили, что нужно есть будущим мамам, чтобы ребенок был счастлив. Будущие мамы могут приучать ребенка к полезной еде и здоровым привычкам еще до рождения.

Напоминаем, что Apple Watch помог женщине узнать о беременности до того, как она сделала тест. Женщина заметила, что частота сердцебиения, которая показана на экране смарт-часов, в течение 15 дней выросла с привычных для нее 57 до 72 ударов.