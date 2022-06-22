Как будет выглядеть мир медицины в 2042 году?

Руководители систем здравоохранения из Израиля и всего мира приехали в Тель-Авив на конференцию Medicine 2042, чтобы ответить на этот вопрос.

Конференция Medicine 2042, второй раз проходившая в отеле David Intercontinental в Тель-Авиве, завершилась с большим успехом: руководители медицинских и научных кругов познакомились со многими инновациями и технологиями завтрашнего дня. В центре внимания конференции в этом году была проблема медициныбудущего, как она будет выглядеть в 2042 и даже в 2052 году.Разумеется, затрагивались и вопросы эпидемии коронавируса.

Одну из самых увлекательных лекций прочитал лауреат Нобелевской премии профессор Аарон Чехановер, который представил обзор ряда важных этических вопросов, связанных с эпидемией коронавируса. Например, не заставляет ли наша сосредоточенность на эпидемии пренебрегать другими важными общественными проблемами? Была ли верной вся публиковавшаяся информация и не присутствовала ли там также и дезинформация, конечно, самая волнующая всех тема –виды вакцин, а также другие вопросы, связанные с вакцинацией. В частности, были ли прививки в равной степени доступны для всех стран, а в масштабах одной страны – все ли граждане имели одинаковую возможность вакцинации.

Помимо профессора Чехановера, в конференции приняли участие еще два Нобелевских лауреата в области медицины и науки: проф. АврамГершко и проф. Роджер Д. Корнберг. На конференциию также приехали ведущие врачи и профессора системы здравоохранения Израиля и всего мира, в том числе: президент конференции, директор объединенного центра профилактики рака в медицинском центре «Ихилов» проф. Надир Арбер; генеральный директор медицинского центра «Ихилов», в прошлом государственный проектор по эпидемии коронавируса и гендиректор Министерства здравоохранения проф.Рони Гамзо; председатель конференции проф. Идо Вольф, профессораРивка Карми, Ирит Авиви, Дина Бен Иегуда и другие.

В рамках конференции состоялось несколько профессиональных панелей по актуальным темам, связанным с миром медицины, науки и техники. В частности: военные технологии на службе медицины, «Биг Дата» и искусственный интеллект, снижение вреда от вредных привычек, кардиология 2042, изменения в ДНК по мере взросления, будущее частной медицины по сравнению с государственной, COVID-19 — пандемия или истерия, лечение ВИЧ и многое другое.

На панели «Преподавание медицины для поколения Z», в которой приняли участие председатель Израильской медицинской ассоциации проф. Цион Хагай и заведующая отделением гематологии в медицинском центре «Адасса» проф. Дина Бен Иегуда, рассматривали вопросы подготовки и воспитания следующего поколения врачей, а также вопросы искусственного интеллекта и безопасности пациентов в условиях инноваций в медицине.

Еще одна увлекательная лекция была прочитана доктором Хаимом Лотаном из «Адассы», который рассказал об Израиле как стране стартапов и о том, как такая маленькая страна занимает первое место по количеству патентов в области медицины, а в этом году – и в области медицинских устройств. В своей лекции д-р Лотанперечислил компоненты экосистемы, поддерживающие превращение Израиля в страну стартапов. Среди таких факторов: технологические программы в армии (например, 8200), опытные предприниматели, поддерживающая госрегуляция, исследовательские центры и прочее.

На одной из самых интересных панелей доктор Питер Харпер из Англии, старший онколог и научный сотрудник, один из основателей Лондонской онкологической клиники, рассказал о подходе кснижению ущерба, наносимого вредными привычками. Этот подходопирается на представление о том, что определенный уровень нездорового поведения неизбежен. И даже когда люди понимают, что вредят себе, они обычно не прекращают прежнее поведение (имеются в виду привычки питания, ведущие к ожирению, употребление нездоровой пищи или курение). Поэтому, утверждает профессор Харпер, наши усилия должны быть сосредоточены на максимально возможном уменьшении этого вреда. Харпер привел примеры решений, которые человечество приняло в контексте нездорового поведения для снижения наносимого ущерба, из чего вытекаетвопрос, почему бы не применить тот же подход в отношении курения и не принять меры по внедрению заменителей сигарет для тех, кто не может бросить курить.

В продолжение этого профессор Давид Хаят из Франции, бывший заведующий онкологическим отделением парижской больницы, рассказал о том, что все многолетние кампании по пропагандепрекращения курения потерпели неудачу. Поэтому наши усилия должны быть сосредоточены в основном на снижении воздействия вредных факторов в процессе курения.

На панели под названием «Что такое новая норма в мире медицины?» модератором выступил генеральный директор медицинского центра «Ихилов» профессор Рони Гамзо. В ней приняли участие действующие и бывшие директора больниц «Шаарей Цедек», РАМБАМ, «Вольфсон», «Шамир» («Асаф а-рофе»), «Барзилай» и «Шиба». Они обсудили трудности, связанные с решением основных насущных проблем, внедрением новых практик и руководящих принципов для предотвращения ошибок в лечении пациентов и обеспечения благополучия и безопасности работников в эпоху коронавируса.

Медицинская конференция проходит в Израиле уже второй раз. Впервые она была проведена в 2019 году, незадолго до начала эпидемии короновируса, и имела большой успех. Тогда в ней приняли участие 1253 представителя систем здравоохранения с 5 континентов, в том числе 124 руководителя высшего звена и 4 лауреата Нобелевской премии.