Как быстро побороть бессонницу: лайфхак

Профессор Колин Эспи и доктор Брайони Шив из отдела клинических нейронаук Оксфордского университета поделились интересным советом, который может помочь уснуть.
Об этом сообщает NDCN.
Основные правила борьбы с бессонницей всем давно известны. Например, многие эксперты рекомендуют не пользоваться перед сном смартфоном, сделать помещение для сна максимально темным, а также не забывать о проветривании. Однако существует неочевидный лайфхак, который тоже может помочь в этом вопросе.
Совет от экспертов основывается на правиле 15 минут. Если человек ложится спать и крутится в кровати 15 минут, ему нужно вылезти из-под одеяла и отправиться в другую часть дома.
Рекомендуется там оставаться, пока он не начнет засыпать. Как только желание уснуть возникнет, нужно возвращаться в спальную комнату.
Ради ускорения процесса можно попробовать добавить успокоительные практики после подъема с кровати. Например, чтение книги, медитацию, прослушивание легкой музыки.
По сути говоря, этот вопрос индивидуален. Нужно пользоваться всем, что нравится человеку, если это устраняет стресс в течение дня. Благодаря этому тело почувствует, что пришло время уснуть.
Помимо этого специалисты рекомендуют отграничить спальню от пространства для развлечений. Если у человека больше одной комнаты, то лучше не играть в игры и не смотреть кино в кровати. Спальня должна использоваться лишь для отдыха или интимных утех. Таким образом можно запрограммировать мозг на то, что нахождение в спальне связано исключительно со сном.
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