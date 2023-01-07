Как быстро снизить уровень сахара в крови без лекарств: способы, доступные всем

Об этом рассказала врач-терапевт Мария Вороненко в своем Telegram-канале.

Медики уверяют, что быстро снизить уровень сахара в крови можно без лекарств, для этого важно следовать простым советам.

Ешьте овощи без крахмала. Крахмал входит в состав многих продуктов и стоит снизить их потребление или полностью исключить из рациона. Заменить их могут другие овощи, в котором крахмала нет или его содержится крайне мало — огурцы, брокколи, морковь, шпинат.

Добавьте в рацион гречневую крупу. Гречневая крупа считается одной из лучших каш, так как содержит много полезных веществ, витаминов и минералов. Это один из самых полезных способов снизить уровень сахара в крови в домашних условиях.

Ешьте орехи каждый день. Для борьбы с повышенным сахаром в крови отлично подходят грецкие орехи. В скорлупе этих орехов есть перегородки, которые служат отличным средством для профилактики сахарного диабета.

Используйте корицу. Она помогает снизить уровень сахара в крови. Добавляйте корицу в ваши напитки и при приготовлении блюд. Еще это специя стимулирует секрецию инсулина в поджелудочной железе.

Больше гуляйте на свежем воздухе. Ходьба, позволяет клеткам стать более восприимчивым к инсулину. А это приводит к управлению уровня сахара в крови.

Высыпайтесь. Каждый человек должен спать ночью, чтобы чувствовать себя хорошо, иметь запас сил и энергии на весь день.8-часовой сон позволяет снизить уровень стресса, а это снижает уровень сахара в крови и артериальное давление.

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