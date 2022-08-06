Как и когда ужинать, чтобы сбросить вес: советы экспертов

Об этом рассказала в Instagram нутрициолог-диетолог Анна Гоголева.

На ужин стоит выбирать полезные питательные, но не жирные и не «тяжелые» продукты.

По словам специалиста, полезный ужин может содержать следующие сочетания: белок+ клетчатка + растительные жиры.

Если есть проблемы с ферментами кишечника, желчеоттоком, плохо и долго переваривается еда, то на ужин рекомендуется выбирать легкий белок: рыбу, морепродукты, и если нет вздутия — чечевицу, бобы, рис.

Если Вы преследуете цель набрать вес и у вас нет проблем с поджелудочной железой, тогда можно позволить себе поужинать и по формуле: белок+клетчатка +сложные углеводы.

Если поддерживаете вес или худеете: белок+ клетчатка.

Важно не есть на ужин продукты, имеющие высокий инсулиновый индекс (например, фрукты, фруктовые салаты, кисломолочную продукция: творожок или йогурт, каши с фруктами и ягодами, а также сладкие овощи и корнеплоды, например свеклу, морковь, горошек).

Не ужинайте слишком поздно. Лучше, чтобы ужин был не позднее 4 часов до сна. Помните, что поздний и тяжелый ужин приводит к нехватке жиросжигающих гормонов, сбивает работу ЖКТ, а также делает уставшими и лишает сил на следующий день.

И обязательно помните про суперфуды для усиления хорошего метаболизма: артишок, листовая зелень, сельдерей, лимон, ягоды, расторопшу, семена льна, водоросли, растительные масла холодного отжима.

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