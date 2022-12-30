Как избежать сонливости после обеда: три совета

Вы чувствуете вялость после еды? Если это так, читайте дальше, чтобы узнать все советы о том, как избежать сонливости после обеда.

Термины «послеобеденное засыпание» или «послеобеденная сонливость» используются для описания состояния, когда в результате резких колебаний уровня сахара в крови в организме вы хотите спать. Но вы должны знать, как избежать сонливости после обеда, чтобы победить послеобеденную вялость.

Биологической причиной этого является аденозин, химическое вещество в мозге, которое помогает заснуть. Обычно он достигает пика перед сном. Но он может усиливаться и во второй половине дня, приводя к сонливости после обеда. Однако, чтобы победить его, вам нужно внести несколько изменений в свой обеденный рацион.

В своем недавнем посте в Instagram знаменитый диетолог доктор Анджали Мукерджи рассказала о том, как избежать чувства сонливости или усталости после обеда. Она также поделилась несколькими продуктами, которые люди часто выбирают на обед и потребляют, но их следует избегать, потому что они в основном вызывают сонливость после обеда.

Она говорит: «Полудневная сиеста может быть очень заманчивой, но сопровождающая ее вялость часто может быть неприятной. Включите курицу-гриль, больше овощей и салатов; все они помогают улучшить настроение и общее состояние здоровья. Но такие продукты, как гамбургеры, лапша, жареные закуски и пицца, являются обычными ловушками во время обеда, после которых вы чувствуете головокружение и сонливость».

Вот несколько вещей, о которых нужно помнить, чтобы не чувствовать себя сонным после обеда:

1. Ешьте продукты, богатые белком

Если вы испытываете послеобеденную сонливость, добавьте в обед вместо сахара продукты, богатые белком, такие как яйца, чечевица, лебеда, творог, арахис, миндаль, тофу, молоко и зеленый горошек, чтобы помочь себе бодрствовать и сохранять бдительность. Вопреки распространенному мнению, белок стимулирует ум больше, чем сахар.

2. Избегайте углеводов

Отказ от углеводов во время обеда поможет вам оставаться внимательным во второй половине дня. Они могут вызвать сонливость больше, чем другие продукты.

3. Избегайте ловушек во время обеда

Обычные ловушки для обеда: рис и карри, гамбургеры, лапша, сливки, супы на основе кукурузного крахмала, жареные закуски и пицца — это общедоступные ловушки во время обеда, в которые большинство людей склонны попадать и после этого чувствовать головокружение и сонливость.

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