Как не заразиться опасными болезнями от домашних животных – ученые дали важные советы

Есть некоторые вещи, которые не нужно делать, находясь рядом с питомцем.

Ученые рассказали о способах взаимодействия с домашними животными, повишающих риск передачи болезни к человеку.

Об этом сообщает The Conversation.

Многие люди разрешают своему домашнему животному облизать их лица или даже спать в их кровати. Но это влияет на увеличение рисков передачи болезней. Кроме этого, сближение ребенка с питомцем, если он забыл после этого помыть руки, тоже подвергает его определенным рискам.

Ребенок, пожилой человек, беременная женщина или человек, имеющий ослабленный иммуннитет, входят в группу населения, которой грозят серьезные последствия в случае заражения.

К счастью, вовсе необязательно отказываться от компании животных, чтобы нивелировать угрозу своему здоровью. Есть простые советы, которые помогут сохранить организм в безопасности, а именно:

Вымывайте руки после развлечений с питомцем.

Не разрешайте животному лизать человеческое лицо или открытую рану.

Следите за ребенок, находящимся возле питомца, и наблюдайте, чтобы он не забывал мыть руки.

Если у вас кот и вы убираете в лотке или меняете там наполнитель – пользуйтесь перчатками.

Запретите животному ходить по кухне.

Не забывайте посещать ветеринаров, чтобы те проводили осмотр и делали вакцинацию.

Эти элементарные рекомендации позволят человеку сохранить тесную связь с животным, не ставя свое здоровье под угрозу. Также эксперты рекомендуют следить за событиями в области здравоохранения и не забывать о правилах гигиены.

Если человек хочет взять животное из приюта, тогда стоит сперва обратиться к ветеринару. Специалист поможет выбрать животное, которое подойдет человеку, учитывая особенности его здоровья.

Также "Курсор" сообщал, что в США ученые научились диагностировать деменцию у домашних животных.