Как почистить почки без сложных процедур и в домашних условиях

Почки могут фильтровать до 150 литров крови в течение суток, очистив ее от продуктов метаболизма, лишних минеральных, органических и прочих соединений. Но со временем и они «устают» и нуждаются в отдыхе и очистке, говорят врачи.

Почки требуют нашего серьезного внимания, ведь от их функционирования на 100% зависит самочувствие и здоровье. Именно почки часто «расплачиваются» за наше неправильное питание и нездоровые привычки.

Об этом пишет fithacker.

При нерегулярном питании и вредных привычках растет риск серьезных почечных недугов. Чтобы подобные проблемы вас не коснулись, важно следить за почками: грамотно составлять свое меню, не допускать переохлаждения (особенно поясницы и ног) и систематически устраивать разгрузочные дни и «чистить» почки.

Эффективный рецепт очищения почек

На голодный желудок утром выпить 1 стакан не кипяченой теплой воды большими глотками и 10-15 раз выполнить приседания, так стимулируются функции пищеварительного тракта.

Через 1 час съесть (не солить!) пучок зелени (укроп+петрушка) среднего размера и запить 1 стак. свежеотжатого сока из овощей на ваш выбор. Можно приготовить тыквенный, свекольный (развести морковным в пропорции 1:1), морковный, огуречный сок.

12:00 часов — выпить 1 стак. кипяченой воды нормальной температуры. Глотки медленные и небольшие.

13:00 час. — съесть пучок зелени (петрушка+укроп) и запить стаканом сока из овощей (только не свекольного).

14:00 час. — выпить стак. кипяченой воды. Глотки медленные и небольшие.

15:00 час. — съесть пучок зелени (петрушка+укроп) с соком из овощей.

17:00 час. – стакан кипяченой воды.

18:00 час. — съесть пучок зелени (петрушка+укроп) с соком из овощей (не свекольный).

20:00 час. – 1/2 стак. кипяченой воды.

Непременно ночью, в 3 часа (заводим будильник) выпиваем ½ стак. кипяченой воды.

Важное правило: четко соблюдаем график употребления зелени с соком или воды. Таким образом можно эффективно и просто очистить почки и всю жидкую среду нашего организма, уверяют специалисты.

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