Эксперты назвали утренние напитки, которые усугубляют воспаление

Определенные приемы пищи могут быть очень вредными для вашего здоровья в целом, приводя к воспалению и увеличению веса с течением времени.

Чтобы узнать больше о некоторых наиболее распространенных, но вредных утренних напитках, SheFinds поговорили с диетологами и специалистами по питанию.

Замороженные кофейные напитки

Некоторые люди предпочитают наполнять свою чашку кофе сахаром, сливками и сиропами, а некоторые даже идут дальше, выбирая замороженный напиток, также известный как фраппучино. К сожалению, это может нанести ущерб вашему здоровью и усугубить хроническое воспаление.

«Чашка замороженного кофе со сливками и латте, особенно из кофейни, может значительно замедлить обмен веществ и спровоцировать увеличение веса», — говорит диетолог Комова, отмечая, что эти напитки могут содержать до 1200 калорий.

Сладкий фруктовый сок

Если вы хотите начать свой день со стакана сладкого холодного апельсинового сока, у нас есть новости. Хотя такие фрукты, как апельсины, безусловно, хорошо есть каждый день, их сок — это совсем другая история. «Когда вы пьете только фруктовый сок, клетчатка удаляется, и вы можете потреблять в одном маленьком стакане апельсинового сока такое количество сахара и фруктозы, какое содержится в пяти апельсинах», — говорит доктор Джоффре.

Весь этот сахар может иметь серьезные последствия для вашего здоровья.

Как говорит доктор Хэнкс: «Сахар вызывает воспаление в организме и повышает уровень инсулина, который, по сути, является гормоном накопления жира. Когда мы уменьшаем потребление сахара, мы снижаем уровень инсулина и, по сути, останавливаем тело от накопления жира».

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