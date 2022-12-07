Как сытный завтрак влияет на организм

Любецкий университет провел исследование и установил, что сытный завтрак сжигает в 2,5 раза больше калорий, чем в случае пропуска этого приема пищи.

Об этом сообщает JCEM.

К эксперименту привлекли 16 здоровых мужчин в возрасте 23 лет, которые имели нормальный вес, не страдали от диабета 2-го типа в семейном анамнезе и не имели вредные привычки. Их решили разделить на две группы.

Первая группа в течение трех дней употребляла низкокалорийный завтрак (11% от индивидуальной суточной потребности в калориях) и высококалорийный ужин (69% суточной потребности в калориях), а вторая – наоборот. Затем сделали 2-недельный перерыв и повторили эксперимент.

Калориметр помог установить наличие каких-либо изменений в термогенезе (тепловой энергии, производимой из пищи), а также было установлено, как это может помочь в потере веса.

«Оказалось, что съедаемая на завтрак пища – независимо от количества калорий, которые она содержит – создает вдвое более высокий термогенез, обусловленный диетой, чем та же пища, которая употребляется на ужин. По мнению ученых, что это может помочь положить конец кризису с ожирением и множества сопутствующих заболеваний, среди которых диабет», – рассказала ученая Джулиана Рихте.

То есть, если сытно питаться по утрам и употреблять небольшое количество калорий вечером, то можно позитивно повлиять на выработку тепловой энергии и метаболизм глюкозы. Также было установлено, что низкокалорийный завтрак повышает вероятность ожирения – усиленное чувства голода и влечение к сладкому приводило к тому, что участники совершали перекусы между приемами пищи.

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