Как вовремя распознать проблемы с сосудами: медики предложили простой «домашний» тест

Проблемы с сосудами негативно скажутся на состоянии всего организма и могут стать причиной развития серьезных болезней. Потому важно вовремя их заметить.

Эксперт перечислила тревожные признаки, которые могут указывать на то, что у вас проблемы с сосудами. Это, прежде всего, бледная кожа, синие ногти, онемение конечностей или постоянно холодные конечности (даже в теплое время года и в помещении). Проблемы с сосудами также могут проявляться через судороги, тяжесть, усталость и отеки ног, боль в спине (особенно пояснице), головокружениях, появление сосудистых звездочек и синяков (без причин).

Эксперт также предложила простой тест на состояние сосудов, который можно сделать дома (подходит только для тех, у кого нет лака на ногтях). Нажимаете пальцем на свой ноготь, ждем появление белого пятна, отпускаете нажим и засекаете время: за сколько ноготь снова становится розовым? В норме это должно произойти мгновенно. Чем дольше ноготь становится розовым, тем слабее ваши сосуды. В таком случае лучше проверить их состояние.

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