Как заснуть снова, если неожиданно проснулись среди ночи

Такое бывает с каждым: просыпаешься посреди ночи и крутишь в голове назойливые мысли… Работающая техника от американских психологов поможет с этим справиться.

Это совершенно ужасное состояние по подозрениям антропологов могло достаться нам в наследство от наших древних пещерных предков. На протяжении многих тысяч лет каждый член племени должен быть отсидеть свою часть ночи, сторожа костер и покой племени. В современном мире бодрствовать ночью большинству из нас нет необходимости.

Об этом пишет maximonline.

Если вы частно просыпаетесь ночью, нужно проверить, соблюдате ли вы три правила качественного ночного сна. Не пить слишком много на ночь (особенно алкоголя, так как он ухудшает нашу способность погружаться в глубокий сон). Отключаться от гаджетов хотя бы за час до сна. Избыточный информационный поток может вызывать подсознательную тревогу и включать «будильник наших предков».

Не слишком много спать днем. Вообще, небольшой дневной сон полезен, однако людям с бессонницей категорически противопоказан.

Кроме того, есть верное средство, как быстро заснуть снова! Итак, психологи уверяют, что основная причина бессонницы в том, что человек волнуется по поводу того, что не выспится, и приказывает себе заснуть скорее. Увы, от этого мозг возбуждается еще больше. Ключом к тому, чтобы скорее заснуть, является смирение.

Примите тот факт, что вы не спите и ближайшие минуты это не изменится. Зажгите мягкий желтый свет (это важно, так как белый резкий свет снижает выработку мелатонина, а закатный спектр как раз увеличивает выработку этого «сонного гормона») и возьми самую скучную книжку, какая есть в доме. Или включи аудиокнигу с лекциями.

А теперь действуйте от противного и всячески старайтесь фокусировать внимание на книжке или лекции… Есть очень большая вероятность, что вскоре вам дико захочется закрыть глаза.

В общем, главный секрет того, чтобы быстро погрузиться обратно в сон, — это сфокусировать свое внимание на чем-то очень унылом, далеком от твоих проблем.

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