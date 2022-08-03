Какая зелень для салата помогает при воспалении кожи

Если вы ищете в своем рационе ингредиенты, которые могут лечить воспаление, читайте дальше.

SheFinds.com обратились к диетологу Жанетт Кимзал, чтобы узнать о приправе, которая обладает множеством полезных свойств для ухода за кожей и которую можно готовить ежедневно.

Петрушка — мощное лиственное растение со многими полезными свойствами для ухода за кожей, о которых вы, вероятно, никогда не подозревали. В кулинарии его можно использовать в качестве гарнира или приправы для мгновенного вкуса.

Кимзал объясняет, что он богат питательными веществами, содержит важные соединения для вашего общего состояния здоровья и может удовлетворить потребности вашей кожи больше, чем вы думаете.

«Петрушка — это антибактериальная и богатая антиоксидантами пища из-за соединений апигенина и мирицетина, — говорит Кимзал. — Они могут предотвратить воспаление и защитить кожу».

Кимзал также отмечает, что апигенин «может защитить от рака кожи», а мирицетин может защитить кожу от «повреждения ультрафиолетовым светом».

«Петрушка также является хорошим источником витаминов А, С и К, — добавляет Кимзал. — Помимо того, что они являются витаминами, они обладают антиоксидантными свойствами и могут помочь в заживлении ран и росте клеток».

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