Какие изменения произойдут с организмом, если на месяц отказаться от сахара

По данным Американской кардиологической ассоциации, американцы потребляют в среднем 77 грамм добавленного сахара в день, что втрое превышает рекомендованное ежедневное количество для женщин. Для сравнения, четыре грамма сахара равны одной чайной ложке, следовательно, 77 граммов — это чуть меньше половины стакана. Ассоциация также обнаружила, что основным источником сахара являются напитки, далее закуски и десерты.

Об этом рассказали на ресурсе Eat This, Not That.

Чрезмерное потребление добавленного сахара может повысить уровень триглицеридов, что связано с большим риском сердечных заболеваний. Некоторые исследования показали, что это может увеличить риск снижения когнитивных функций и некоторых видов рака.

Отказ от сахара даже в месяц дает невероятные эффекты на организм.

Уменьшится воспаление в организме. Сахар может быть непосредственно связан с разнообразного рода воспаления в организме. Если вы научитесь жить без добавления сахара, это может помочь вам снизить количество этих состояний.

Снижение риска рака. В 2020 году эксперты установили, что потребление сахара может являться фактором риска развития некоторых видов рака, в частности молочной железы. Отказ от сахара также может привести к этим рискам. «Потребление сахара «кормит» раковые клетки, даже те, у кого уже есть рак», — заявляет врач Эллисон Таллман.

Больше энергии. Таллман также отмечает, что рафинированный сахар, например содержащийся в обработанных пищевых продуктах, печенье, чипсах и пирожных, может вызвать у вас чувство вялости. Отказавшись от этих продуктов и от сахара вы увеличите свою энергию и будете чувствовать себя лучше, чем когда-либо, добавляет врач.

Улучшится работа кишечника. Отказ от сахара на месяц может быть полезен для пищеварения и устранит проблему вздутия живота. Также это поможет сбалансировать количество хороших кишечных бактерий. Сахар и рафинированные углеводы подпитывают вредоносные бактерии в кишечнике, что может привести к проблемам с пищеварением,объясняет Дженни Аскью, диетолог.

Употребление сахара может спровоцировать слишком большое количество вредных бактерий и недостаточное количество полезных и потенциально может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. А еще чрезмерное образование газов, вздутие живота, диарею или запор.

Улучшится состояние зубов. Сахар не зря называют синонимом кариеса. По данным Healthy Food America, взрослые, регулярно употребляющие один-два сладких напитка в день, имеют на 30% больше заболеваний зубов, чем взрослые, не употребляющие сладких напитков.

