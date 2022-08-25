Какие продукты помогут быстро снизить уровень холестерина

Еда часто способствует тому, что наши сосуды оказываются засорены. Но некоторые продукты оказывают прямо противоположный эффект.

Неправильное питание, употребление алкоголя, курение и недостаток физической активности очень плохо сказываются на уровне холестерина в крови. Он начинает расти, а вместе с этим увеличивается и риск образования холестериновых бляшек на стенках сосудов, что грозит серьезными проблемами, в том числе, инфарктом и инсультом.

Чтобы избежать этого, необходимо, конечно, вести здоровый образ жизни и особенно важно контролировать свое питание. Некоторые продукты помогут вам довести уровень холестерина в крови до оптимальных значений и поддерживать его в норме.

Обратите особенное внимание на цитрусовые, авокадо, овсянку, рис, гречневую кашу, зеленый чай, чеснок, миндаль, свежую зелень. Эти продукты при регулярном употреблении помогут вам понизить уровень холестерина.

Кроме того, можно готовить полезные отвары из свежей зелени. Для борьбы с высоким холестерином особенно эффективен укроп. Кроме того, необходимо и сократить употребление жирной пищи, сладостей, фастфуда и полуфабрикатов, которые и являются основными причинами повышения уровня холестерина.

Ранее «Курсор» писал, что медики объяснили, почему возникает звон в ушах и как с ним бороться.

Также мы информировали про мифы о раке: медики опровергли популярные утверждения.