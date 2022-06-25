Какие продукты способствуют снижению веса: секрет от диетолога

Вы, наверное, слышали термин «обогащенные хлопья» или «обогащенные продукты» в целом. Но если у вас есть некоторая неуверенность в значении этого термина, Лиза Ричардс, сертифицированный консультант по питанию, объяснила, почему это очень полезно.

Диетолог Лиза Ричардс объяснила порталу SheFinds.com, что такое «обогащенные хлопья» и перечислила их пользу для здоровья.

«Обогащенные продукты — это те, в которые были добавлены питательные вещества, которых раньше не было или которые присутствовали только в незначительных количествах, — объясняет Лиза. — Термин «обогащенный» часто путают с «переработанный», который относится к продуктам, из которых питательные вещества были удалены и добавлены обратно на этапе обработки». По ее словам, хотя и то, и другое может быть полезным, обогащенные продукты, как правило, менее обработаны и содержат значительное количество полезных питательных веществ.

Для начала выбор обогащенных злаков может помочь снизить риск дефицита питательных веществ.

«Злаки часто обогащают дополнительными питательными веществами, чтобы повысить их пользу для здоровья, — продолжает она. Эти питательные вещества представляют собой витамины и минералы, такие как железо, витамины группы В, витамин D, цинк, кальций, витамин А и фолиевая кислота».

Эти питательные вещества улучшают качество злаков и приносят им больше пользы для здоровья, например, укрепляют кости, предотвращают врожденные дефекты и даже снижают вес.

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