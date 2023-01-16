Какие сочетания фруктов и ягод вредят здоровью

Мы должны знать, что сочетание некоторых фруктов и ягод может оказать вредное воздействие на нашу пищеварительную систему, а также на наше здоровье.

Какими бы полезными и вкусными ни были фрукты и ягоды, некоторые из них нельзя есть вместе.

HealthShots связались с доктором Свати Редди, чтобы понять, какие сочетания ягод и фруктов могут быть опасными.

1. Никогда не сочетайте дыни с другими фруктами.

Рекомендуется избегать смешивания арбузов и дынь другими фруктами. «Дыни следует есть только с дынями, так как они перевариваются быстрее, чем другие фрукты. В дынях высокое содержание воды, поэтому они могут неправильно перевариваться в сочетании с другими фруктами», — сказала доктор Редди.

2. Избегайте смешивания крахмалистых фруктов с фруктами с высоким содержанием белка.

Важно избегать смешивания крахмалистых фруктов, таких как банан, с фруктами с высоким содержанием белка, такими как гуава, курага, киви, авокадо и ежевика. Сочетание этих двух факторов может быть опасным, так как организму нужна кислая основа для переваривания белков и щелочная основа для расщепления крахмала.

3. Не смешивайте кислые фрукты со сладкими.

Кислые и слабокислые фрукты, такие как грейпфруты, клубника, яблоки, гранаты и персики, никогда не следует сочетать со сладкими фруктами, такими как бананы и изюм. Это потому, что это часто приводит к проблемам с пищеварением, тошноте, ацидозу и головным болям.

4. Не смешивайте папайю и лимон.

Анемия или дисбаланс гемоглобина — лишь некоторые из последствий их смешивания. Кроме того, по словам доктора Редди, это может быть очень опасно для детей.

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