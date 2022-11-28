Какой сладостью можно наслаждаться в праздники, не замедляя потерю веса

К счастью, существует множество здоровых вариантов, которыми вы можете наслаждаться без чувства вины, не беспокоясь о том, что ваши цели по снижению веса могут быть поставлены под угрозу.

SheFinds.com поговорили с Маккензи Берджесс, зарегистрированным диетологом и разработчиком рецептов Cheerful Choices, чтобы узнать, какие из лучших сладостей для похудения можно попробовать в этот праздничный сезон. Она дала невероятный рецепт имбирного торта в кружке.

Пряничный торт в кружке

Одним из самых популярных праздничных сладостей является торт, но, к сожалению, вы не сможете ограничиться одним куском, особенно если вы испечете торт целиком. Вам будет трудно удержаться, а это означает, что вы можете столкнуться с увеличением веса.

Однако Берджесс предлагает простое и не менее вкусное решение: кексы в кружке! «Кексы в кружке — идеальный способ насладиться любимыми праздничными сладостями, контролируя количество калорий и количество порций», — говорит она.

Берджесс даже поделилась своим рецептом праздничного имбирного торта в кружке. Мало того, что это идеальная порция, чтобы побаловать себя сладким, не переборщив, она также содержит мало сахара и даже содержит большое количество клетчатки и белка.

Все, что вам понадобится для этого рецепта, — это овсяная мука, ореховое масло, молоко, разрыхлитель, соль и несколько вкусных специй. «Просто смешайте несколько питательных ингредиентов и поставьте в микроволновку на 1 минуту, чтобы получился пышный пирог», — советует Берджесс.

Конечно, в конце концов, баловать себя время от времени — это нормально, особенно в такой особенный день, как праздник. Однако, если вы хотите как можно больше наслаждаться сезоном, не беспокоясь о наборе веса, такая полезная сладость — отличная идея.

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