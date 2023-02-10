Кардиолог назвала «популярные» витамины, которые могут навредить сердцу

10:02, Сегодня
Здоровье и медицина
витамины картинка
Фото: canva.com

Витамины в таблетках или сиропах – очень популярная добавка, которую часто покупают без рекомендаций врачей, каких-либо обследований или показаний.

Эксперты предупреждают: прием «популярных» витаминов может навредить сердечно-сосудистой системе.

Об этом рассказала в Instagram кардиолог Наталья Федив.

Эксперт отмечает, что по рекомендации американской ассоциации кардиологов не следует принимать витамины в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Специалист говорит, что лучшей профилактикой станет правильный образ жизни. Рекомендации очень просты: контролируйте такие факторы риска, как курение, сверхвес, диабет, повышенный уровень холестерина. И это сделает однозначно больший вклад здоровья вашего сердца, А полноценное питание – лучший способ получить в достаточном количестве необходимые для здоровья витамины и элементы.

Витамины С, Е и группа B.  По словам медика, небольшие исследования подтверждали уменьшение рисков сердечно-сосудистых заболеваний при приеме витамина С и Е. Однако за малыми исследованиями последовало большое (и не одно), которое опровергло информацию. Кроме того, появилось предположение, что прием витамина С и Е может даже несколько повышать риск сердечной недостаточности и геморрагических инсультов.

Витамин D+ кальций также могут негативно сказаться на вашем организме.  Оказывается, что на фоне имеющихся возрастных изменений аортального клапана, они способствуют прогрессированию порока и увеличивают смертность.

Ранее Курсор писал, что эксперимент развенчал миф вредности меда при нагревании.

Также мы сообщали 5 способов, с помощью которых можно измерять температуру тела без градусника.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.