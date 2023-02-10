Кардиолог назвала «популярные» витамины, которые могут навредить сердцу

Эксперт отмечает, что по рекомендации американской ассоциации кардиологов не следует принимать витамины в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Специалист говорит, что лучшей профилактикой станет правильный образ жизни. Рекомендации очень просты: контролируйте такие факторы риска, как курение, сверхвес, диабет, повышенный уровень холестерина. И это сделает однозначно больший вклад здоровья вашего сердца, А полноценное питание – лучший способ получить в достаточном количестве необходимые для здоровья витамины и элементы.

Витамины С, Е и группа B. По словам медика, небольшие исследования подтверждали уменьшение рисков сердечно-сосудистых заболеваний при приеме витамина С и Е. Однако за малыми исследованиями последовало большое (и не одно), которое опровергло информацию. Кроме того, появилось предположение, что прием витамина С и Е может даже несколько повышать риск сердечной недостаточности и геморрагических инсультов.

Витамин D+ кальций также могут негативно сказаться на вашем организме. Оказывается, что на фоне имеющихся возрастных изменений аортального клапана, они способствуют прогрессированию порока и увеличивают смертность.

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