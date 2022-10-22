Эксперты назвали три простые привычки для плоского живота

Хотя сжигание жира на животе обычно ассоциируется с массой скручиваний, это не единственное, что вы можете сделать, чтобы похудеть этой осенью.

Чтобы узнать о некоторых наиболее важных вещах, о которых следует помнить, если вы хотите сбросить несколько килограммов, SheFinds.com поговорили с сертифицированным тренером по похудению Джоанной Вен. Она сказала, что все дело в поддержании здоровья кишечника, использовании правильных специй и отказе от обработанного сахара.

1. Сбалансируйте кишечный микробиом

Ваш кишечник играет большую роль в общем состоянии здоровья, чем вы думаете. На самом деле, Вен говорит, что здоровье вашего кишечника может быть главным ключом к похудению. «Человеческий кишечник является домом для триллионов бактерий, которые в совокупности известны как микробиом, — объясняет она. — Хорошие бактерии в вашем кишечнике помогают расщеплять пищу и извлекать питательные вещества, в то время как плохие бактерии могут привести к увеличению веса и вздутию живота». Это означает, что если вы хотите похудеть в животе, здоровая диета имеет решающее значение. «Чтобы поддерживать баланс микробиома кишечника, ешьте разнообразные ферментированные продукты, такие как йогурт, квашеная капуста и кимчи, — предлагает Вен. — Вы также должны есть много продуктов, богатых клетчаткой, таких как фрукты, овощи и цельнозерновые продукты».

2. Приправьте еду

Если вы хотите плоский животик, пора добавить в свой рацион немного специй — в буквальном смысле! Вен говорит нам, что «такие специи, как корица, имбирь и тмин, помогают пищеварению и помогают уменьшить вздутие живота».

Корица регулирует уровень сахара в крови и подавляет тягу к еде, а имбирь помогает справиться со вздутием живота и подавить аппетит. Между тем, тмин способствует более здоровому кишечнику и пищеварительной системе, что приводит к более быстрой потере веса.

3. Избегайте обработанного сахара

«Когда вы едите сладкую пищу, ваше тело вырабатывает инсулин, чтобы помочь переработать сахар, — говорит Вен. — Это заставляет ваше тело хранить часть сахара в виде жира, а также побуждает ваше тело удерживать воду, что может привести к вздутию живота».

По этой причине отказ от обработанного сахара путем отказа от таких продуктов, как сладкие хлопья для завтрака, выпечка, конфеты и многое другое, является лучшим способом добиться максимально плоского живота.

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