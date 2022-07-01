Медик назвала самые опасные продукты для печени

Терапевт и диетолог Татьяна Тарновская говорит, что ожирение печени может спровоцировать не только употребление жареных и жирных продуктов, но и безжировая диета.
Об этом пишет vesti-ua.net.
Такая диета способствует уменьшению количества жирных кислот, и в результате печень начинает синтезировать жиры сама. Она откладывает их про запас в своих клетках – гепатоцитах, Тогда и начинается ожирение печени, говорит она.
Диетолог посоветовала есть продукты, в которых содержится нормальное количество жиров, но без пальмового масла и трансжиров. Также нужно воздержаться от злоупотребления спиртными напитками и сладостями.
Опасными для печени являются и фрукты. По словам Тарновской, в них содержится фруктоза, которая попадая в печень, преобразуется в опасные в мочевую кислоту или жиры.
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