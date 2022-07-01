Медик назвала самые опасные продукты для печени

20:53, Сегодня
Здоровье и медицина
Печень болит у человека фото
Фото: canva.com

Медики часто рассказывают об опасности ожирения печени. При этом, оказывается, она может возникнуть не только от жирных продуктов. Осторожнее стоит быть и фруктами.

Терапевт и диетолог Татьяна Тарновская говорит, что ожирение печени может спровоцировать не только употребление жареных и жирных продуктов, но и безжировая диета.

Об этом пишет vesti-ua.net.

Такая диета способствует уменьшению количества жирных кислот, и в результате печень начинает синтезировать жиры сама. Она откладывает их про запас в своих клетках – гепатоцитах, Тогда и начинается ожирение печени, говорит она.

Диетолог посоветовала есть продукты, в которых содержится нормальное количество жиров, но без пальмового масла и трансжиров. Также нужно воздержаться от злоупотребления спиртными напитками и сладостями.

Опасными для печени являются и фрукты. По словам Тарновской, в них содержится фруктоза, которая попадая в печень, преобразуется в опасные в мочевую кислоту или жиры.

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Автор материала:
Тали Малкина
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