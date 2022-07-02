Медик рассказал, в какое время лучше всего ложиться спать

Доктор Айман Сакали из Катара напомнил о важности сна более шести часов в день и поделился наиболее подходящим временем для засыпания.

Всем известно, что для восстановления организму нужно не менее семи-восьми часов сна. При этом очень важно, чтобы сон был здоровым и качественным.

Об этом пишет ferra.

Медики порекомендовали просыпаться утром в одно и то же время. Что касается времени для отхода ко сну, идеальным для этого является промежуток от 20:30 до 23:00. Дело в том, что в это время организмом выделяется большое количество мелатонина.

Засыпать нужно постепенно, отключив все гаджеты и экраны. Желательно, чтобы комната была хорошо проветрена.

Помимо прочего врач поделился способами, помогающими качественно отдохнуть. Для этого Сакали посоветовал приобрести матрас, подушку нужной жесткости и обеспечить температуру воздуха в помещении от +21 до +22 градусов.

Ранее Курсор писал, что назван самый полезный для сердца витамин. Ученые из Дании выяснили, что люди, которые много едят овощи и фрукты и, следовательно, получают из них витамин C, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме этого, врачи развеяли миф о пользе витамина С во время простуды. Принято считать, что при простуде очень полезно употреблять продукты с высоким содержанием витамина С. Якобы это позволит быстрее прийти в себя и избавиться от недуга.