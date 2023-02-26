Названы продукты, которые эффективно улучшают память

Ученые объяснили, что нужно включить в рацион для укрепления памяти.

Иногда мозгу человека необходима «подзарядка», чтобы функционировать более эффективно и улучшить память. Для достижения этой цели рекомендуется употреблять витамины и микроэлементы, которые способствуют стимуляции работы этого важнейшего органа. Помимо отдыха, мозг можно «перезагрузить» и питательными продуктами, подобранными правильно.

Французское издание News-24 опубликовало список продуктов, которые помогут «поддерживать разум в форме» и способствуют здоровью мозга.

Орехи. Эти продукты являются источником белка и полезных жиров, содержащих омега-3 жирные кислоты и антиоксиданты, которые благоприятно влияют на когнитивные функции.

Помидоры содержат высокую концентрацию каротиноида ликопена, который помогает предотвращать когнитивные расстройства, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Лиственная зелень, такая как шпинат, капуста, салат и другие, богаты бета-каротином, фолиевой кислотой, лютеином и витамином К.

Лосось и тунец являются хорошим источником омега-3 жирных кислот, которые связаны с многими положительными последствиями для здоровья, включая мозг. Омега-3 жирные кислоты связаны с понижением уровня бета-амилоида в крови, который может вызывать образование сгустков в мозге, часто приводящих к болезни Альцгеймера.

Куркума содержит куркумин, который связан с различными положительными последствиями для здоровья мозга, от защиты от болезни Альцгеймера до поддержания роста клеток мозга.

Темный шоколад полон антиоксидантов, флавоноидов и кофеина, делая его одним из самых полезных продуктов для мозга.

Брокколи является одним из лучших продуктов для здоровья мозга, так как содержит высокие дозы глюкозонолатов. В сочетании с водой эти соединения образуют изотиоцианаты, мощные метаболиты, которые, как известно, обладают нейропротекторными свойствами.

Ягоды являются одним из лучших продуктов для мозга, так как наполнены флавоноидами, которые улучшают работу мозга, особенно когда речь идет о памяти.

Яйца содержат много важных витаминов группы B, включая B6, B12 и B9 (фолиевую кислоту). Исследования показывают, что эти витамины могут помочь предотвратить уменьшение мозга и замедлить умственный упадок у пожилых людей.

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