Медики назвали единственную кашу, которая защищает от рака

Приверженцы здорового питания предпочитают употреблять эту кашу именно на завтрак, она насыщает организм ценными микроэлементами.

Медики советуют начинать день с льняной каши. Этот продукт содержит огромное количество витаминов и микроэлементов и позитивно сказывается на общем состоянии здоровья и защищает от рак.

Об этом пишет sensationalnews.

Лен содержит невероятно много витаминов и минералов. Организм человека не может переварить эти семена в натуральном виде, поэтому лён измельчают и приваривают.

Исследования доказали, что семена льна предотвращают развитие онкологических заболеваний молочной железы. Ещё три года назад американские учёные провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что семена льна в разы снижают риски онкологии, теперь же новая фаза исследований должна поазать, насколько эффективно употреблять этот продукт при уже выявленной болезни.

Специалисты подумывают над тем, чтобы создать препарат на основе семян льна, который поможет снизить риск развития рака молочной и предстательной железы.

«Курсор» ранее писал, что ученые определили молекулу, которая может помочь лекарствам заменить тренировки.

Мы ранее информировали, что алкогольные напитки могут стать причиной развития рака кишечника.