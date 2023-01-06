Медики назвали напитки, которые запрещено пить натощак

Медики предупреждают, что некоторые напитки приносят вред здоровью, если употреблять их натощак. Потому ранним утром или просто на голодный желудок предпочтение лучше отдавать обычной воде.

Медики объясняют, что пить обычную воду натощак можно всем без исключения. А вот с другими напитками стоит быть осторожнее. Если желудок здоров, также можно выпить травяной или некрепкий зеленый чай.

Врач предупреждает, что даже если с желудочно-кишечным трактом проблем нет, не рекомендуется пить до еды соки, сладкие газированные напитки, компоты, сладкий чай, алкоголь.

Врачи объясняют это тем, что все напитки, которые мы пьем на голодный желудок, очень быстро всасываются, что может привести к резкому поднятию уровня сахара в крови. По их словам, пакетированные соки мало того, что очень раздражают желудок, но и содержат огромное количество сахара. А алкоголь не только быстро повышает уровень сахара в крови, но и провоцирует нарушение обмена веществ.

Кроме того, многие компоненты сладких либо кислых напитков могут раздражать стенки желудка и привести к болям либо метеоризму.

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