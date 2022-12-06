Как просто уменьшить риск диабета, гипертонии и ожирения

Ученые провели исследование и установили, что ходьба связана со снижением рисков сахарного диабета и гипертонии.

Об этом сообщает MedicalXpress.

В рамках конференции «Эпидемиология и профилактика» Американской кардиологической ассоциации ученые представили исследование, которое указывает на то, что чем больше шагов в день проходят люди в среднем возрасте, тем реже у них диагностируют гипертонию и сахарный диабет. К экспериментам привлекли многих участников, что помогло установить, что большое количество шагов снижает риск сахарного диабета на 43%, а гипертонии – на 31%.

«Ходьба – широко доступная форма физической активности, и количество шагов в день – простой показатель и мотивационный фактор, понятный большинству людей», – поделилась автор исследования и доцент Массачусетского университета Аманда Ралуч.

Однако это не единственная польза от ходьбы. Было установлено, что женщины могут снизить риск ожирения на 13% с помощью каждых дополнительных 1000 шагов ежедневно. Участницы, выполняющие это условие, имели на 61% меньше риск появления лишних килограмм в сравнении с теми, кто не делал максимальное количество шагов. Любопытно, что среди мужчин такая связь не обнаружена.

Эти выводы базируются на данных 1923 года участников национального исследования риска развития сужения коронарных артерий у молодых людей. Во время исследования его участники носили акселерометры как минимум 10 часов в день на протяжении как минимум четырех дней.

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