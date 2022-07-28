Медики назвали напиток, улучшающий работу печени

11:00, Сегодня
Здоровье и медицина
соки фото
Фото: pixabay.com

Благодаря высокой концентрации цинарина сок листьев артишока обладает желчегонными свойствами. Увеличение секреции желчи облегчает переваривание жирной пищи, а также уменьшает симптомы расстройства желудка.

Сок листьев артишока способствует похудению и является отличным лекарственным средством для снижения уровня холестерина и улучшения работы печени.

Напиток из экстракта листьев артишока обычно используется как средство от проблем с печенью. Благодаря своим свойствам он снижает уровень холестерина и способствует восстановлению клеток печени. Однако его применение широко, и его можно применять и при других заболеваниях.

Действие сока листьев артишока:

  • снижение уровня холестерина и улучшение липидного профиля,
  • снижение уровня гликемии и инсулинопрофилактика сахарного диабета 2 типа,
  • регулирование и стабилизация уровня глюкозы в крови,
  • улучшение работы кишечника и предотвращение запоров,
  • улучшение метаболизма и поддержка потери веса,
  • мочегонный эффект,
  • удаление вредных продуктов метаболизма.

Чтобы ощутить на себе полезные свойства сока артишока, нужно пить его каждый день. Вы можете найти готовый к употреблению экстракт листьев в аптеках и магазинах здоровой пищи. В зависимости от информации, предоставленной производителем, рекомендуется пить по 25 мл сока после еды два раза в день. 

Перед каждым использованием тщательно встряхивайте бутылку, чтобы смешать естественный осадок со дна. Не превышайте рекомендуемую суточную дозу для потребления . Также важно хранить сок в холодильнике после вскрытия и пить в течение 21 дня.

Ранее наш сайт сообщал, что ученые рассказали, чем ни в коем случае нельзя кормить собак.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Ирен Давид
ТЭГИ: