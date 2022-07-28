Медики назвали напиток, улучшающий работу печени

Напиток из экстракта листьев артишока обычно используется как средство от проблем с печенью. Благодаря своим свойствам он снижает уровень холестерина и способствует восстановлению клеток печени. Однако его применение широко, и его можно применять и при других заболеваниях.

Действие сока листьев артишока:

снижение уровня холестерина и улучшение липидного профиля,

снижение уровня гликемии и инсулинопрофилактика сахарного диабета 2 типа,

регулирование и стабилизация уровня глюкозы в крови,

улучшение работы кишечника и предотвращение запоров,

улучшение метаболизма и поддержка потери веса,

мочегонный эффект,

удаление вредных продуктов метаболизма.

Чтобы ощутить на себе полезные свойства сока артишока, нужно пить его каждый день. Вы можете найти готовый к употреблению экстракт листьев в аптеках и магазинах здоровой пищи. В зависимости от информации, предоставленной производителем, рекомендуется пить по 25 мл сока после еды два раза в день.

Перед каждым использованием тщательно встряхивайте бутылку, чтобы смешать естественный осадок со дна. Не превышайте рекомендуемую суточную дозу для потребления . Также важно хранить сок в холодильнике после вскрытия и пить в течение 21 дня.

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