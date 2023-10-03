Медики назвали неожиданный симптом болезни Альцгеймера

По статистике женщины составляют две трети людей, у которых диагностировали заболевание.

Ученые из Питтсбургского университета в США провели исследования и обнаружили, что ночная потливость может быть связана с повышенной вероятностью развития болезни Альцгеймера. Чем чаще и интенсивнее ощущаются приливы жара — тем выше риск.

Об этом сообщает SciTechDaily.

Болезнь Альцгеймера обычно возникает в пожилом возрасте и характеризуется прогрессирующим понижением интеллекта, нарушением памяти и изменением личности. По статистике именно женщины составляют две трети людей, у которых диагностировали заболевание.

В исследовании приняли участие 248 женщин в возрасте от 45 до 67 лет. Ученые отслеживали температуру тела и уровень потоотделения участников с помощью специальных датчиков, прикрепленных к браслетам. Испытуемые должны были носить их в течение дня и ночи.

Выяснилось, что женщины, которые испытывали сильные приливы жара, имели более низкие соотношения белковых фрагментов бета-амилоидов 42/40 в плазме крови. Это свидетельствует о наличии аномальных скоплений белка в мозге, которые в свою очередь могут провоцировать развитие болезни Альцгеймера. Чем чаще проявлялась ночная потливость, тем выше риск появления амилоидных бляшек.

Исследователи отмечают, что людям среднего возраста следует принять этот биомаркер во внимание, чтобы своевременно пройти диагностику и начать лечение.

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