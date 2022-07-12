Медики назвали продукт, который вызывает жир в брюшной полости после 40 лет

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что расфасованный рамен следует избегать из-за высокого содержанием в нем натрия, вызывающего воспаление.

«Возможно, расфасованный рамен был хорошим источником калорий, когда вам было за двадцать, но после 40 лет вам следует пересмотреть свой рацион», — сказала диетолог Лиза Ричардс.

Об этом пишет SheFinds.com.

«Такие блюда полны натрия, который может вызвать воспаление, вздутие живота, высокое кровяное давление, брюшной жир и другие проблемы со здоровьем», — добавила она.

Врач объяснила, что качество углеводов также является важным фактором, который следует учитывать.

«Эта паста сильно обработана и вызывает воспаление, что может привести к дисбактериозу кишечника и вздутию живота», — сказала Лиза.

Дисбактериоз кишечника — это когда бактерии в желудочно-кишечном тракте становятся неуравновешенными, и симптомами этого являются вздутие живота, диарея, запор и спазмы желудка.

Они также могут способствовать увеличению веса. «Из-за их ультрапереработанной природы организм будет быстро перерабатывать эти углеводы и откладывать большую их часть в виде жира, — отметила Ричардс. — Вы также обнаружите, что проголодались вскоре после еды, что заставит вас снова есть и, вероятно, переедать по калориям в целом».

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