Медики назвали продукты, которые вызывают самую сильную жажду

В жару нужно не только поддерживать водный баланс организма, но и правильно питаться.

Некоторые продукты могут вызвать повышение температуры тела и даже тепловой удар, а некоторые провоцируют сильную жажду.

Об этом пишет podrobnosti.

Специалисты советуют исключить из рациона в жаркие дни газированные и сладкие напитки. От них жажда только усиливается.

Опасными являются даже лимонные напитки с сахаром. Мозг получает сигнал о том, что организму нужно больше жидкости и вы начинаете пить еще больше.

Сахар может задерживать вывод жидкости из организма и провоцирует набор лишнего веса и вздутие живота.

Любые продукты с усилителями вкуса лучше отложить на потом. Соусы, кетчупы, продукты быстрого приготовления — все это в жару должно исчезнуть из вашего рациона. Такие добавки улучшают вкус блюд, но основной компонент — натрий. Именно он приводит к обезвоживанию.

Самый вредный продукт — соевый соус, так как даже в небольших дозах он может спровоцировать обезвоживание и сильную жажду.

Кофе и напитки с кофеином являются мочегонными и несколько порций приведут к быстрому обезвоживанию организма. Постарайтесь выпивать в день не более двух чашек кофе и при этом употреблять много обычной питьевой воды.

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