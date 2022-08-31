Медики назвали продукты, вызывающие скачки уровня сахара в крови

Эксперты в области питания предупреждают, что употребление некоторых продуктов приводит к резким скачкам уровня глюкозы в крови. При постоянном их присутствии в рационе может развиться резистентности к инсулину.

Врачи предупреждают: частое потребление вредных продуктов приводит к нарушению, при котором клетки организма перестают нормально реагировать на инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой. И диабет на этом фоне может возникнуть очень быстро.

Медики составили список таких продуктов — употреблять их стоит не часто и в ограниченом количестве.

Белый рис. Такой продукт значительно обработан, поэтому в нем очень мало клетчатки, защищающей от «всплесков» глюкозы в крови. Согласно заключению экспертов, поедание риса чаще 5 раз в неделю сразу во много раз увеличивает риск развития диабета.

Мучное. Белая рафинированная мука мало чем отличается от белого шлифованного риса – мы наблюдаем все те же резкие взлеты уровня сахара в крови, содействующие инсулиновой резистентности.

Колбасные изделия содержат избыточное количество насыщенных жиров, консервантов, крахмала и вкусовых добавок. Подобное сочетание «убивает» пищеварительную систему, лишенную ферментов для усвоения многочисленных компонентов, большинства их которых не существует в природе.

Молоко. Если пить слишком много молока, содержащего в себе насыщенные жиры, можно быстро обзавестись собственным жирком. Дополнительная жировая ткань вызывает относительную инсулиновую недостаточность и диабет. Для взрослого человека стакана молока в день вполне достаточно.

Сладости вызывают«взрывное» повышение сахара в крови. Тем, кто не может жить без сладкого, нужно искать варианты полезных лакомств, которые могут снабжать организм витаминами, минералами и клетчаткой.

Как сообщал ранее Курсор, фруктовые соки негативно влияют на избавление от лишних килограммов, что обусловлено их составом.