Медики назвали самые полезные сочетания продуктов

При составлении меню специалисты советуют помнить о таком явлении, как пищевая синергия. Подразумевается сочетание продуктов, дающих организму максимальную пользу.

Специалисты по питанию уверяют, что некоторые продукты оказываются более полезными для человека именно в гамме, а не по отдельности. Их слова подтверждают медики, которые составили список самых полезных сочетаний.

Одним из самых полезных является сочетание железа и витамина С. Источником железа может быть мясо, говяжья печень, а витамин С содержится в овощах, таких как красный перец, томаты, лук, шпинат, сельдерей, брокколи.

Очень полезно сочетание каротина и ненасыщенных жирных кислот. Хотя обычно овощем, богатым каротином, называют морковь, гораздо более насыщен этим веществом красный сладкий перец. Жирными кислотами обеспечивают орехи (в идеале, грецкие), растительные масла — оливковое, льняное.

Зеленый чай очень полезен, но его привыкли пить как самостоятельный напиток. В нем содержатся катехины — ферменты с антиоксидантным действием. Увеличивает количество катехинов добавление аскорбиновой кислоты, поэтому зеленый чай полезно пить с лимоном или другими цитрусовыми.

Сочетание овсянки с молоком невероятно полезно. Овсянка — источник легко усваиваемого магния, и это помогает организму лучше усваивать кальций из молока.

Помимо этого, полезно сочетать гречку с мясом птицы. В таком мясе содержится цинк, который нужен для усвоения содержащегося в гречневой крупе витамина В6 – данный витамин играет важную роль в функционировании нервной и иммунной систем.

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